Cidades | Notícia

Para conhecer em um só dia: 4 cidades pequenas no Brasil que valem a visita

Escapada rápida e inesquecível! Descubra quatro cidades brasileiras perfeitas para um bate e volta, onde história e charme se revelam em um dia.

Por Thallys Menezes Publicado em 24/10/2025 às 22:59
Holambra (SP)
Holambra (SP) - Vinícius Vieira ft/Pexels

Cansado da rotina, mas sem tempo ou orçamento para longas viagens? O Brasil está repleto de cidades pequenas e charmosas que são perfeitas para um bate e volta inesquecível.

Estes destinos compactos concentram atrações históricas, belezas naturais e gastronomia de qualidade em uma área que pode ser facilmente explorada em um único dia. 

4 cidades ideais para bate e volta

1. Tiradentes, Minas Gerais

Localizada a cerca de 190 km de Belo Horizonte, Tiradentes é um dos mais belos exemplares do Barroco Mineiro. A cidade pode ser totalmente percorrida a pé, permitindo que o visitante mergulhe em sua história colonial em poucas horas. As atrações imperdíveis incluem a Matriz de Santo Antônio (com sua fachada deslumbrante), o Museu de Sant'Ana e o passeio de maria-fumaça até a vizinha São João del-Rei (embora este último possa tomar a maior parte do dia).

2. Holambra, São Paulo

Conhecida como a "Capital Nacional das Flores", Holambra (a cerca de 130 km da capital paulista) é um pedacinho da Holanda no interior de São Paulo. A cidade é famosa por seus campos coloridos e pela arquitetura charmosa de influência holandesa. Em um dia, é possível visitar o Moinho Povos Unidos, tirar fotos nos campos de flores (na época certa) e desfrutar da culinária típica e dos cafés aconchegantes.

3. Penedo, Alagoas

Situada à margem do Rio São Francisco, Penedo é a cidade mais antiga de Alagoas e respira história e tradição. O centro histórico é compacto e facilmente explorável, com casarões coloniais preservados e igrejas barrocas, como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente. O charme da cidade está na caminhada pelas ruas e na observação do movimento do rio, ideal para um dia de tranquilidade e cultura.

4. Morretes, Paraná

A pequena Morretes, na serra litorânea do Paraná (a cerca de 60 km de Curitiba), é famosa por seu centro histórico às margens do Rio Nhundiaquara e por sua gastronomia, em especial o Barreado, prato típico paranaense. A cidade é ideal para um passeio de trem que sai de Curitiba, a Serra Verde Express, e retorna no mesmo dia. O foco da visita é o almoço e a contemplação da natureza exuberante.

