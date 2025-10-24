fechar
Dezembro de sol: 5 cidades brasileiras para aproveitar o verão em grande estilo

O verão está chegando! Prepare-se para o calor com cidades de praias, festas e paisagens de tirar o fôlego para curtir dezembro em grande estilo.

Por Thallys Menezes Publicado em 24/10/2025 às 23:10
Maceió (AL)
Maceió (AL) - Sergio Valentim/Pexels

Dezembro marca a chegada oficial do verão no Brasil, trazendo consigo a promessa de dias longos, sol intenso e o clima perfeito para aproveitar as belezas naturais do país.

Para quem busca unir praias paradisíacas, vida noturna agitada e experiências culturais ricas, o litoral brasileiro é um convite irrecusável. Se você quer celebrar a estação mais quente do ano em grande estilo, confira 5 cidades que se transformam em verdadeiros hotspots neste período.

5 cidades brasileiras para aproveitar o verão em grande estilo

1. Florianópolis, Santa Catarina

Conhecida como a "Ilha da Magia", Florianópolis oferece um equilíbrio ideal entre praias badaladas e recantos isolados. No Sul, praias como a Joaquina e Mole atraem surfistas e jovens em busca de festas à beira-mar. Já no Norte, Jurerê Internacional se destaca pelos beach clubs luxuosos e eventos sofisticados. A cidade oferece uma excelente infraestrutura hoteleira e gastronômica para todos os gostos.

2. Salvador, Bahia

A capital baiana é sinônimo de alegria, axé e história. Em dezembro, Salvador se aquece para o verão com ensaios de blocos e festas pré-carnavalescas. Além de curtir o sol nas praias do Porto da Barra e Itapuã, o visitante pode mergulhar na cultura do Pelourinho, provar a culinária local em um dos inúmeros restaurantes de frutos do mar e desfrutar do ritmo contagiante que a Bahia oferece.

3. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é a personificação do verão brasileiro. De dezembro em diante, a cidade fica ainda mais vibrante. Aproveite as famosas praias de Copacabana e Ipanema, suba ao Pão de Açúcar e ao Cristo Redentor para vistas espetaculares. A vida noturna é intensa, com festas e rodas de samba na Lapa e shows internacionais que celebram a chegada do ano novo.

4. Natal, Rio Grande do Norte

Com o sol brilhando o ano inteiro, Natal se torna um destino ainda mais atraente no verão. A cidade é famosa por suas dunas gigantes, onde é possível fazer passeios de buggy emocionantes. A praia de Ponta Negra, com o icônico Morro do Careca, é o centro da badalação, com uma orla cheia de bares, restaurantes e feiras de artesanato.

5. Maceió, Alagoas

A capital alagoana é conhecida como o "Caribe Brasileiro" por suas piscinas naturais de águas esverdeadas e mornas. Maceió oferece uma orla urbana impecável, com a praia de Pajuçara e seus passeios de jangada até os arrecifes. O clima é de tranquilidade durante o dia e de agito moderado à noite, com feirinhas de artesanato e bares com música ao vivo, ideal para quem busca um verão relaxante com charme.

Dezembro é a porta de entrada para a estação mais vibrante do ano. Escolha o seu cenário ideal — do glamour do Sul à energia do Nordeste — e garanta um verão inesquecível no Brasil.

