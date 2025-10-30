fechar
Cidades inteligentes - uma perspectiva brasileira

Por Rádio Jornal Publicado em 30/10/2025 às 12:43
Debate da Super Manhã: Tecnologia, inovação e sustentabilidade em prol da qualidade de vida das pessoas. As cidades inteligentes estão cada vez mais presente nos grandes centros urbanos transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos.

No debate desta quinta-feira (30), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre tecnologia e sustentabilidade projetadas nas cidades inteligentes, os serviços públicos eficientes e os impactos na vida da população com as cidades do Futuro.

Participam o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE), Francisco Sena, a pesquisadora-chefe de Gestão Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Soraya El-Deir, e o arquiteto e urbanista, Francisco Cunha.

