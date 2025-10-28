fechar
Perfil dos Soldados

Por Rádio Jornal Publicado em 28/10/2025 às 12:26
Debate da Super Manhã: um caminho de estabilidade e pertencimento. Essa pode ser a definição dada por jovens brasileiros quando se trata das Forças Armadas. Um estudo inédito envolvendo pesquisadores nacionais e estrangeiros aponta que a combinação entre crise econômica, conservadorismo e insegurança profissional reacende o interesse por carreiras militares no Brasil.

No debate desta terça-feira (28), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre a busca pela estabilidade financeira, o conservadorismo e a vocação militar, a fé e a disciplina das forças armadas e a tradição militar nas famílias.

Participam o General de Divisão, Comandante da 7ª Região Militar, Andrelucio Ricardo Couto, o cientista político e professor da UFPE, Dalson Figueiredo, e a repórter sênior do Jornal do Commercio, Adriana Guarda.

