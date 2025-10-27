fechar
Futuro do setor energético

Por Rádio Jornal Publicado em 27/10/2025 às 12:11
Impulsionado pela redução das emissões de carbono, pela garantia de segurança energética e pelo acompanhamento do avanço tecnológico, o futuro do setor energético já chegou e está marcado pela escolha de fontes mais limpas, o uso inteligente da energia e a interação com novas tecnologias.

No debate desta segunda-feira (27), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os nossos convidados para falar sobre a transição energética e a descarbonização, os novos modelos de produção de energia, a geração, distribuição e armazenamento energético e o consumo sustentável desse recurso.

Participam o diretor da Acropolis Energia e consultor da Fictor Energia, Reive Barros, o CEO da H2 Verde, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa ( INEL) e referência em projetos estratégicos de descarbonização, Luiz Piauhylino Filho, e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.

