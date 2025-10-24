fechar
Podcast | Notícia

Dinheiro, finança e imóveis

Por Rádio Jornal Publicado em 24/10/2025 às 12:44
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: A relação como o dinheiro vai muito além de pagar contas. Passa pelo planejamento, disciplina e visão de futuro. Um processo de aprendizado permanente, no qual o conhecimento se transforma em liberdade e segurança.

No debate desta sexta-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a organização financeira pessoal, os investimentos iniciais, a cultura da prevenção e defesa do patrimônio, o planejamento e a educação para administrar as finanças.

Participam o personal financeiro, Leandro Trajano, o mestre em Economia, Tiago Monteiro, e o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Pernambuco, Carlos Valle.

Leia também

Quem vai roubar o seu emprego

Quem vai roubar o seu emprego
A jornada do protagonista: Como o brasileiro quebrou o tabu e deixou de "coisificar" o dinheiro em busca da prosperidade
PROSPERIDADE FINANCEIRA

A jornada do protagonista: Como o brasileiro quebrou o tabu e deixou de "coisificar" o dinheiro em busca da prosperidade

Compartilhe

Tags