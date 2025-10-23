Quem vai roubar o seu emprego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Debate da Super Manhã: Presente em diversos setores da sociedade, as ferramentas de Inteligência Artificial(IA) automatizam processos, analisam dados com rapidez e executam tarefas que antes exigiam esforço humano. E diante desse cenário a pergunta que fazemos: quem vai roubar o seu emprego?

No debate desta quinta-feira (23), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o futuro dos profissionais e o uso de inteligência artificial, a troca das capacidades humanas por máquinas e o medo de ser substituído por sistemas inteligentes no mercado de trabalho.

Participam o administrador, psicanalista e especialista em Carreiras e Mercado de Trabalho, Bruno Cunha, a coordenadora nacional de Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional, Mônica Queiroz, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação de Pernambuco (SINDPD-PE), Reinaldo Melo.