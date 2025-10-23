Quem vai roubar o seu emprego
Debate da Super Manhã: Presente em diversos setores da sociedade, as ferramentas de Inteligência Artificial(IA) automatizam processos, analisam dados com rapidez e executam tarefas que antes exigiam esforço humano. E diante desse cenário a pergunta que fazemos: quem vai roubar o seu emprego?
No debate desta quinta-feira (23), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o futuro dos profissionais e o uso de inteligência artificial, a troca das capacidades humanas por máquinas e o medo de ser substituído por sistemas inteligentes no mercado de trabalho.
Participam o administrador, psicanalista e especialista em Carreiras e Mercado de Trabalho, Bruno Cunha, a coordenadora nacional de Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional, Mônica Queiroz, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação de Pernambuco (SINDPD-PE), Reinaldo Melo.