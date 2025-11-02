Justin Bieber se diverte assistindo a pegadinha clássica de Silvio Santos em live
Cantor canadense surpreendeu os fãs ao transmitir o famoso quadro "Menina Fantasma no Elevador", sucesso do SBT em 2011, durante uma live com amigos
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Justin Bieber voltou a chamar a atenção dos fãs brasileiros, mas desta vez de um jeito inusitado.
O cantor canadense apareceu em uma transmissão ao vivo com amigos enquanto assistia a uma das pegadinhas mais icônicas da televisão brasileira: a “Menina Fantasma no Elevador”, do Programa Silvio Santos.
O vídeo, que viralizou nas redes sociais em 2011, mostra pessoas entrando em um elevador e sendo surpreendidas por uma menina fantasiada de fantasma após as luzes se apagarem.
Durante a live, o artista reagiu com risadas e expressões de surpresa, enquanto o grupo comentava as cenas.
Jefferson Candido, responsável pela criação da pegadinha, comemorou o momento em suas redes sociais. “Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor”, escreveu o diretor, celebrando o alcance internacional do quadro.
Casado com a modelo Hailey Bieber, filha da designer brasileira Kennya Deodato, o músico é pai de Jack Blues Bieber, de um ano.