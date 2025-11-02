Justin Bieber se diverte assistindo a pegadinha clássica de Silvio Santos em live

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor canadense surpreendeu os fãs ao transmitir o famoso quadro "Menina Fantasma no Elevador", sucesso do SBT em 2011, durante uma live com amigos

Justin Bieber voltou a chamar a atenção dos fãs brasileiros, mas desta vez de um jeito inusitado.

O cantor canadense apareceu em uma transmissão ao vivo com amigos enquanto assistia a uma das pegadinhas mais icônicas da televisão brasileira: a “Menina Fantasma no Elevador”, do Programa Silvio Santos.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais em 2011, mostra pessoas entrando em um elevador e sendo surpreendidas por uma menina fantasiada de fantasma após as luzes se apagarem.

Durante a live, o artista reagiu com risadas e expressões de surpresa, enquanto o grupo comentava as cenas.

Jefferson Candido, responsável pela criação da pegadinha, comemorou o momento em suas redes sociais. “Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor”, escreveu o diretor, celebrando o alcance internacional do quadro.

Casado com a modelo Hailey Bieber, filha da designer brasileira Kennya Deodato, o músico é pai de Jack Blues Bieber, de um ano.