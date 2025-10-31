fechar
Celebridades |

Zé Felipe revela detalhe romântico em foto com Ana Castela e encanta fãs

Cantor compartilhou momentos com a nova relação e conquistou o público com registro romântico entre os dois; veja o que aconteceu!

Por Bianca Tavares Publicado em 31/10/2025 às 7:30
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução/Instagram

Durante uma noite descontraída em um bar, Zé Felipe e Ana Castela chamaram atenção nas redes sociais por um motivo inusitado.

O cantor posou ao lado da namorada e de um amigo, mas o que realmente roubou a cena foi o fundo de tela do celular de Zé Felipe, que apareceu em destaque na foto.

A imagem mostrava Ana sorrindo enquanto pescava, usando boné e óculos escuros, em um cenário campestre.

O registro simples, mas cheio de afeto, foi o suficiente para que fãs do casal comentassem sobre o gesto carinhoso do cantor. “Nos detalhes ele mostra o quanto ama”, escreveu uma seguidora.

Outro internauta completou: “Esse ama em voz alta”.

O relacionamento dos dois teve início em julho, mas só foi confirmado meses depois, após uma viagem juntos a Orlando e o lançamento da música Sua Boca Mente, em outubro.

