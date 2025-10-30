fechar
Mãe de Virginia Fonseca reage ao namoro da filha com Vini Jr.

Margareth Serrão manteve discrição sobre o novo relacionamento da influenciadora, mas surpreendeu ao aparecer ao lado do jogador em viagem

Por Bianca Tavares Publicado em 30/10/2025 às 9:49
Imagem de Margareth Serrão
Imagem de Margareth Serrão - Reprodução/Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, chamou a atenção nas redes sociais ao reagir de forma discreta ao namoro da filha com Vinicius Júnior.

O relacionamento foi assumido publicamente depois que o jogador surpreendeu a influenciadora com um pedido romântico, registrado nas redes sociais.

Apesar da repercussão, Margareth limitou-se a deixar uma curtida na publicação, o que gerou curiosidade entre os seguidores.

Reação de Margareth

A mãe da influenciadora viajou para a Espanha, acompanhada dos netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Virginia com o cantor Zé Felipe. No país, ela posou ao lado do genro e demonstrou aprovação ao novo casal.

Nos stories do Instagram, Margareth publicou uma foto divertida com o jogador, brincando com os seguidores: “Adivinha quem é?”. Na imagem, Vini Jr. aparece fantasiado de palhaço, com máscara, durante a festa de Halloween promovida por Virginia em Madrid.

A apresentadora escolheu se vestir de Cruella, e os filhos do ex-casal surgiram com trajes inspirados nos personagens do clássico “101 Dálmatas”.

Depois da festa, Margareth aproveitou a noite ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. As duas compartilharam momentos juntas em Madri e mostraram sintonia. “Partiu curtir a noite em Madri”, escreveu Margareth, antes de brincar sobre o ritmo da nova amiga: “Inimiga do fim. Eu nem sei onde estou. Só sei que estou aqui em Madri. Loucura!”.

Em outro registro, ela elogiou o entusiasmo da sogra do jogador. “Sair com a Fernanda não é fácil. Eles montam uma mesa em um minuto. A mulher é forte. Estamos em uma boate que nem sei o nome aqui em Madri”, contou.

