Gabi Martins dispensa sutiã e exibe marquinha saliente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 31/10/2025 às 7:14
Gabi Martins dispensa sutiã e exibe marquinha saliente
Gabi Martins, cantora, nesta quinta-feira (30), chamou atenção ao aparecer com um vestido amarelo colado ao corpo. Sem sutiã, a beldade deixou à mostra uma marquinha de biquíni. Os elogios foram inevitáveis.

“Belíssima”, “Poderosa”, “Diva maravilhosa”, “Gata demais”, “Mulherão”, “Arrasou neste look”, “Uma deusa”, “Deslumbrante”, “Quanta beleza em uma pessoa só”, “Muito linda”, “Essa mulher arrasa demais”, foram alguns comentários.

Recentemente, a cantora confessou algo inusitado. Ela já recebeu proposta de R$ 200 mil pela sua urina. “Só que acho que foi loucura, né? Recebi uma mensagem que eles queriam comprar meu xixi por acho que R$ 200 mil. Só que eu falei: ‘Gente, tá errado’”, disse.

“Eu tinha certeza que era golpe. Estava errado o trem. Vender seu xixi por R$ 200 mil? Era no Facebook. Lembro que a pessoa disse: ‘Eu compro o seu xixi por 200 mil reais’. Aí falei: ‘Isso é loucura, né, gente’. Não, porque achei que era uma pessoa doida. Mas eu não vendi, não”, detalhou.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram
Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

