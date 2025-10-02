Gabi Martins choca ao falar de proposta de R$ 200 mil por sua urina
Gabi Martins, durante entrevista no Podshape, nesta quarta-feira (1), comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, assustou ao confessar que recebeu uma proposta de R$ 200 mil pela sua urina.
“Você já recebeu alguma proposta, assim, inusitada?”, pergunto Juju. “Só que acho que foi loucura, né? Recebi uma mensagem que eles queriam comprar meu xixi por acho que R$ 200 mil. Só que eu falei: ‘Gente, tá errado’”, revelou.
Porém, a cantora logo percebeu de que se tratava de um golpe. “Eu tinha certeza que era golpe. Estava errado o trem. Vender seu xixi por R$ 200 mil? Era no Facebook”, explicou. Gabi confessou que não sabia se o indivíduo era gringo, apesar de falar português.
“Lembro que a pessoa disse: ‘Eu compro o seu xixi por 200 mil reais’. Aí falei: ‘Isso é loucura, né, gente’. Não, porque achei que era uma pessoa doida. Mas eu não vendi, não”, disse.
