Gabi Martins usa biquíni fio-dental e corpão impressiona

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/09/2025 às 14:33
Gabi Martins usa biquíni fio-dental e corpão impressiona
Gabi Martins, cantora, elevou a temperatura ao compartilhar fotos de biquíni fio-dental, em seu perfil na rede social. A loira estava em uma lancha luxuosa e deixou tatuagens à mostra e marquinha saliente.

“Gata demais”, “A melhor”, “Corpo perfeito”, “Musa”, “Sempre linda”, “Belíssima”, “Sensacional”, “Bela sempre”, “Diva”, “Musa”, “Potência máxima”, “Perfeita”, “Que beleza”, foram alguns comentários.

Mas nem tudo são flores para a cantora sertaneja e ex-BBB. Recentemente, ela apareceu aos prantos na web, falando do doloroso processo de amadurecimento que enfrenta.

“Hoje entendo que se sentir sozinha também é liberdade, que evoluir é um caminho solitário, mas necessário, e que viver de verdade é deixar que a vida ensine, sem pressa, sem máscara, com alma e intensidade. Sou muito grata por tudo o que vivi porque me fez ser a mulher que sou hoje, forte e intensa, 100% intensa. Prazer, Gabriela“, desabafou.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram
Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

