De biquíni, Gabi Martins mostra marquinha saliente em decote
Clique aqui e escute a matéria
Gabi Martins, cantora, encantou os seguidores ao postar fotos de biquíni em Maceió, em Alagoas. A loira mostrou a marquinha de sol no decote volumoso, além da barriga trincada. Os elogios foram inevitáveis.
“Lindona”, “Maravilhosa”, “Belíssima”, “Fantástica”, “Linda e maravilhosa”, “A beleza desta mulher é incontestável”, “Minha praia ficou mais linda”, “Além de linda, é uma pessoa sensacional”, “, “Com todo o respeito, você é maravilhosa“, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Sumida da TV, Patricia Pillar faz rara aparição em evento
Em recente entrevista ao podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Gabi confessou que chegou a receber uma proposta inusitada de R$ 200 mil para vender a sua urina.
“Só que acho que foi loucura, né? Recebi uma mensagem que eles queriam comprar meu xixi por acho que R$ 200 mil. Só que eu falei: ‘Gente, tá errado’”, revelou. “Lembro que a pessoa disse: ‘Eu compro o seu xixi por 200 mil reais’. Aí falei: ‘Isso é loucura, né, gente’. Não, porque achei que era uma pessoa doida. Mas eu não vendi, não”, pontuou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O post De biquíni, Gabi Martins mostra marquinha saliente em decote foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.