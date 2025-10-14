Simaria Mendes esquenta o clima ao mostrar suas curvas em nova foto de biquíni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Simaria Mendes começou a semana incendiando o clima nas redes sociais! Através do X (antigo Twitter), a cantora compartilhou uma nova foto de biquíni e deixou os internautas entusiasmados com sua beleza.

Na imagem em questão, a irmã de Simone Mendes surge toda plena e poderosa usando um modelito de cor branca. O registro foi feito durante um passeio de lancha que a artista realizou.

Além de muito estilo e beleza, Simaria ostentou seu decote generoso e as curvas definidas. Na legenda, a cantora compartilhou uma mensagem inspiradora: “Genteee! Vamos fazer que essa semana seja de grandes conquistas! Novas oportunidades pra gente ser feliz meu povo”, escreveu.

Diante da belíssima foto, os fãs e admiradores de Simaria ficaram apaixonados e não perderam a oportunidade de elogiá-la. Por lá, a artista foi chamada de “Musa”, “Maravilhosa”, “Espetacular”, “Rainha da beleza” e “Perfeição”.