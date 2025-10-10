Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo, apareceu de biquíni, deixando à mostra o corpão escultural, mas também não abriu mão do casaquinho. Afinal, o frio persegue o Rio de Janeiro no momento.

“Pra quem não sabe, frio do Rio de Janeiro é mais ou menos assim, casaquinho e bumbum de fora”, colocou na legenda da publicação. Nos comentários, a atriz acumulou elogios dos seguidores.

“Gata”, “Perfeita”, “Deusa”, “Lindíssima”, “Diva”, “Linda de tudo”, ” A primeira mulher do mundo”, “Uma musa real”, “O frio é só nos braços”, “É a mulher mais linda do mundo”, “Tenho nem palavras”, foram alguns comentários.

Mesmo sendo criticada pela sua atuação em Vale Tudo, Paolla Oliveira, em recente entrevista à Quem, se mostrou muito grata com a personagem.

“Eu fui atrás dessa personagem porque queria um desafio, e ela me trouxe isso em vários aspectos. Eu saio com a sensação de missão cumprida e de ter crescido artisticamente. Também foi um legado importante, porque trouxe temas sérios que eu levei para as minhas redes. Recebo depoimentos todos os dias, na rua e por mensagens, e isso mostra que o trabalho alcançou muito mais do que eu imaginava”, revelou.

Paolla Oliveira. Foto: Reprodução/ Instagram

Paolla Oliveira. Foto: Reprodução/ Instagram

