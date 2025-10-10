fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/10/2025 às 7:03
Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’
Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo, apareceu de biquíni, deixando à mostra o corpão escultural, mas também não abriu mão do casaquinho. Afinal, o frio persegue o Rio de Janeiro no momento.

“Pra quem não sabe, frio do Rio de Janeiro é mais ou menos assim, casaquinho e bumbum de fora”, colocou na legenda da publicação. Nos comentários, a atriz acumulou elogios dos seguidores.

LEIA AGORA: Vini Jr. pede desculpas a Virginia Fonseca após escândalo com modelo

“Gata”, “Perfeita”, “Deusa”, “Lindíssima”, “Diva”, “Linda de tudo”, ” A primeira mulher do mundo”, “Uma musa real”, “O frio é só nos braços”, “É a mulher mais linda do mundo”, “Tenho nem palavras”, foram alguns comentários.

Mesmo sendo criticada pela sua atuação em Vale Tudo, Paolla Oliveira, em recente entrevista à Quem, se mostrou muito grata com a personagem.

Eu fui atrás dessa personagem porque queria um desafio, e ela me trouxe isso em vários aspectos. Eu saio com a sensação de missão cumprida e de ter crescido artisticamente. Também foi um legado importante, porque trouxe temas sérios que eu levei para as minhas redes. Recebo depoimentos todos os dias, na rua e por mensagens, e isso mostra que o trabalho alcançou muito mais do que eu imaginava”, revelou.

Paolla Oliveira. Foto: Reprodução/ Instagram
Paolla Oliveira. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
odete roitman

Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’
odete roitman

Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’

Compartilhe

Tags