fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 7:07
Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’
Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Sonia Abrão, nesta quarta-feira (8), durante o A Tarde É Sua, na Rede TV!, voltou a detonar a sequência da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo.

“O policial diz pra Odete que ela era bonita. Cena aleatória pra caramba! Vai pro caramba! Isso é diálogo pra colocar no final da novela? Tão brincando com público”, desabafou a apresentadora.

LEIA AGORA: Virginia Fonseca impressiona com coxas musculosas em ensaio da Grande Rio

A apresentadora ressaltou que a autora, Manuela Dias, trata com “pouco caso” a inteligência dos telespectadores. “É de uma pobreza e tratar com pouco caso a inteligência do telespectador. Um delegado dizendo pro corpo que era bonita? A mulher toda ensanguentada, sangrou até por onde não precisava. Que louco!”, acrescentou.

Por falar em Vale Tudo, segundo a pesquisa Datafolha, o público não desejava a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) nesta versão. Para muitos entrevistados, a vilã tinha que acabar o resto da vida na completa miséria.

O post Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’
odete roitman

Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’
Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’
odete roitman

Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’

Compartilhe

Tags