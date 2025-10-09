Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’
Sonia Abrão, nesta quarta-feira (8), durante o A Tarde É Sua, na Rede TV!, voltou a detonar a sequência da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo.
“O policial diz pra Odete que ela era bonita. Cena aleatória pra caramba! Vai pro caramba! Isso é diálogo pra colocar no final da novela? Tão brincando com público”, desabafou a apresentadora.
A apresentadora ressaltou que a autora, Manuela Dias, trata com “pouco caso” a inteligência dos telespectadores. “É de uma pobreza e tratar com pouco caso a inteligência do telespectador. Um delegado dizendo pro corpo que era bonita? A mulher toda ensanguentada, sangrou até por onde não precisava. Que louco!”, acrescentou.
Por falar em Vale Tudo, segundo a pesquisa Datafolha, o público não desejava a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) nesta versão. Para muitos entrevistados, a vilã tinha que acabar o resto da vida na completa miséria.