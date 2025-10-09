fechar
Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: 'Situações forçadas'

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 7:07
Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’
Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’ - Observatório dos Famosos

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu mais uma nota zero para a novela Vale Tudo. A jornalista tem reprovado as incoerências da reta final da trama.

“Nota zero para situações forçadas em Vale Tudo: Olvado sniper, a aula de tiro de Fátima com um bandido e todos produzindo uma infinidade de provas contra si mesmos no hotel. Chega a ser cômico”, disparou.

Nos comentários, os internautas concordaram com as críticas a trama. “Isso em horário nobre! Casseta e Planeta fazia melhor com aquelas paródias”, “É triste ver a morte de uma novela. Quem matou Vale Tudo? Esse “mistério” é óbvio: Manu Dias”, “Sem contar a abordagem do delegado responsável… o cara parece se divertir; construção caricata”, foram alguns comentários.

Quem também massacrou a trama foi Sonia Abrão, durante o A Tarde É Sua. A apresentadora chegou a classificar a cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) de “mixuruca”. “Não teve nem comparação com o que rolou há mais de 20 anos. No meu entender, uma cena bem mixuruca. Zero impacto, nada a ver. Para quem assistiu [a versão original], é impossível não comparar. Realmente, não deu”, desabafou.

