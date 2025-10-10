Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ainda é incerto quem é o grande assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, uma reunião definitiva acontecerá na próxima terça-feira (14).

No encontro, Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini, com alguns executivos da emissora, irão alinhar o grande acontecimento da trama. Segundo à coluna, é pouco provável que Maria de Fátima (Bella Campos) seja a assassina, vide que ela terminará rica no final.

Como a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) na última segunda-feira (6), a novela alavancou sua audiência no país todo. Contudo, a cena da tragédia foi alvo de críticas nas redes sociais.

“Manuela Dias tinha a faca e o queijo na mão e mesmo assim conseguiu estragar a cena da morte da Odete Roitman… 0 emoção”, “Que cena pavorosa”, “Como Roberto Marinho faz falta para botar ordem na casa”, “Que cena fraca, melhor era estar dormindo”, foram alguns comentários.

O post Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.