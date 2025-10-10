Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca nomeada por Donald Trump, chama atenção com fotos de biquíni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Karoline Leavitt, de 28 anos, é a atual secretária de imprensa da Casa Branca, nomeada por Donald Trump em janeiro de 2025. Ela se tornou a pessoa mais jovem a ocupar esse cargo na história dos Estados Unidos.

Natural de Atkinson, New Hampshire, Leavitt iniciou sua carreira política como estagiária na Casa Branca em 2018 e, desde então, tem se destacado por sua postura firme e lealdade ao presidente Trump.

Recentemente, Leavitt chamou a atenção nas redes sociais com suas fotos usando biquíni, o que gerou uma série de comentários. Internautas elogiaram sua aparência, destacando sua boa forma e beleza.

Comentários como “ela é uma mulher inteligente e bonita” e “maravilhosa” refletem o apreço dos seguidores. Além disso, alguns ressaltaram sua postura elegante e confiança, chamando-a de “exemplo de mulher”.