De biquíni, Bianca Bin compartilha treino em casa e impressiona com boa forma
Bianca Bin, de 34 anos, voltou a impressionar seus seguidores no Instagram ao publicar um compilado de seu treino intenso em casa — tudo isso vestindo apenas um biquíni e mostrando os resultados de muito suor e dedicação. Nas imagens, a atriz surge realizando séries de agachamentos profundos e exercícios de braços, exibindo músculos definidos e plena concentração.
Mesmo sem equipamentos sofisticados ou aparelhos de academia, Bianca mantém uma rotina de treino de alta intensidade em apenas 20 minutos diários. “Biquíni e trancinha pronta! Bora malhar”, brincou ela antes de iniciar a sequência, que inclui o uso de um elástico de resistência e pesos de até um quilo para potencializar os movimentos.
Na legenda, Bianca explicou as vantagens do método: “Eu podia tá vendendo jogo de azar, mas tô aqui para te oferecer saúde. […] Os treinos são pra todos os corpos e têm a duração máxima de 20 minutinhos apenas. Para de perder tempo e dinheiro na academia e vem dar uma olhadinha na nossa “lapidação” . Tem aulas gravadas aqui no meu feed e muito mais conteúdo nos meus destaques, se quiser saber mais. Vem cá!”, disse ela.
Para a atriz, a economia de tempo e dinheiro é apenas um dos benefícios. “Saio molhada, pingando e com energia para o dia inteiro de saúde”, afirmou Bianca, ressaltando que, com disciplina e foco, é possível conquistar um corpo sarado sem sair de casa — e ainda ficar pronta para qualquer compromisso logo após a série de exercícios.