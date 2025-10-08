fechar
Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, se exibe com biquíni fininho e ostenta curvas impressionantes

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/10/2025 às 18:41
A influenciadora Agatha Sá, que acumula mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, chamou atenção ao compartilhar fotos deslumbrantes enquanto curtia um descanso em uma fazenda.

Usando um biquíni azul com alcinha laranja, ela esbanjou estilo e sensualidade, roubando a cena com seu corpo escultural e curvas impressionantes.

O físico impecável de Agatha é resultado de muita disciplina e dedicação. A namorada de Filipe Ret mantém uma rotina fitness focada em treinos intensos que combinam musculação, exercícios funcionais e cuidados com a alimentação. Ela costuma dividir com os fãs parte dessa rotina, inspirando milhares a buscar uma vida mais saudável.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios: “Maravilhosa, inspiração total!”, escreveu um fã. “Corpo de respeito, só dedicação!”, destacou outro. “Agatha é puro poder e beleza”, comentou mais um admirador, encantado com a presença e autoestima da influenciadora.

Agatha Sá (Foto: Reprodução/Instagram)
Agatha Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

