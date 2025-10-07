De biquíni, Carolina Portaluppi renova o bronzeado e incendeia o clima na web
Carolina Portaluppi fez o clima pegar fogo nas redes sociais ao postar novas fotos renovando o bronze. A filha de Renato Gaúcho, que possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, esbanjou beleza e sensualidade em sua publicação.
Nas fotos, a influenciadora posou de bumbum para cima e com os cabelos soltos, enquanto usava um biquíni rosa, destacando seu ‘corpaço’ na web.
“Confia no axé da Bahia”, escreveu ela na legenda da publicação. O post, claro, ganhou o carinho dos fãs, com diversos elogios e mensagens deixadas nos comentários.
“Que coisa mais linda essas fotos! Maravilhosa demais“, comentou um seguidor. “Charme, beleza e sensualidade! Muito linda”, elogiou um rapaz. “Um verdadeiro espetáculo da natureza! Linda demais, radiante”, destacou mais um internauta.
