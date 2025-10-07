fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

De biquíni, Carolina Portaluppi renova o bronzeado e incendeia o clima na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 18:15
De biquíni, Carolina Portaluppi renova o bronzeado e incendeia o clima na web
De biquíni, Carolina Portaluppi renova o bronzeado e incendeia o clima na web - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Carolina Portaluppi fez o clima pegar fogo nas redes sociais ao postar novas fotos renovando o bronze. A filha de Renato Gaúcho, que possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, esbanjou beleza e sensualidade em sua publicação.

Nas fotos, a influenciadora posou de bumbum para cima e com os cabelos soltos, enquanto usava um biquíni rosa, destacando seu ‘corpaço’ na web.

“Confia no axé da Bahia”, escreveu ela na legenda da publicação. O post, claro, ganhou o carinho dos fãs, com diversos elogios e mensagens deixadas nos comentários.

“Que coisa mais linda essas fotos! Maravilhosa demais“, comentou um seguidor. “Charme, beleza e sensualidade! Muito linda”, elogiou um rapaz. “Um verdadeiro espetáculo da natureza! Linda demais, radiante”, destacou mais um internauta.

Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho (Foto: Reprodução/Instagram)
Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho (Foto: Reprodução/Instagram)
Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Carolina Portaluppi comenta relação com o pai, Renato Gaúcho

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post De biquíni, Carolina Portaluppi renova o bronzeado e incendeia o clima na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Musa de Vale Tudo, Carolina Dieckmmann mostra barriga trincada em cliques de biquíni
Carolina Dieckmmann

Musa de Vale Tudo, Carolina Dieckmmann mostra barriga trincada em cliques de biquíni
Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum
Famosas de biquíni

Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum

Compartilhe

Tags