Musa de Vale Tudo, Carolina Dieckmmann mostra barriga trincada em cliques de biquíni

Carolina Dieckmmann, a Leila de Vale Tudo, roubou a cena, em seu perfil na rede social, ao postar fotos de biquíni, em um barco de luxo rodeada de amigos. A estrela mostrou os gominhos no abdômen e colecionou elogios.

“Linda”, “Rodeada de amor”, “Como pode né? Ser a mais bonita do Brasil”, “Gente, como da pra ser tão gata! Cada dia mais linda, é impressionante”, “Linda”, “Não é normal essa lindeza toda”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Zé Felipe admite facilidades na carreira por ser filho de Leonardo: ‘Pulei várias etapas’

No ar em Vale Tudo, ao que tudo indica, a personagem da atriz, Leila, vai acabar presa com o seu marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero). Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram o casal sendo pegos pela polícia em um aeroporto clandestino.

Carolina Dieckmmann comoveu o país com sua dedicação a amiga Preta Gil, que não resistiu a um câncer no intestino, no dia 20 de julho. A atriz esteve nas últimas horas com a cantora. “Depois de tudo, um silêncio imenso, mas foram tantos aplausos, Preta! Seu povo cantando, uníssono, sem parar. As ruas, as placas, as pessoas; bonito demais de ver. Você mudou o mundo, meu amor. Eu sempre soube, parece que agora todos sabem e nada será como antes, nem dentro, nem fora“, disse na ocasião.

Carolina Dieckmmann. Foto: Reprodução/ Instagram

