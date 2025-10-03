Saiba quem vai ameaçar Odete Roitman de morte nos últimos capítulos de Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma infinidade de personagens em Vale Tudo estão com sede de matar Odete Roitman. Com assassinato programado para a próxima segunda-feira (6), até membros da família da megera aparecem na lista de suspeitos.

Horrorizada ao descobrir que a irmã escondeu Leonardo (Guilherme Magon) por 13 anos, em um momento de fúria, Celina (Malu Galli) dirá em alto e bom som que vai matar a vilã. “Como você trata o seu filho feito um bicho? Eu vou matar você, Odete”, desabafou.

César (Cauã Reymond), que parece apenas um bobinho ambicioso, também vai revelar que, para pegar uma parte do patrimônio de Odete, vai poder matar a esposa sem dó. “Vamos fazer um brainstorm nós dois? Dez maneiras de matar Odete Roitman”, diz ele para o amigo Olavinho (Ricardo Teodoro). Outro que também está planejando novamente matar a vilã é Marco Aurélio (Alexandre Nero). Tendo escapado da morte duas vezes, ele não pensará duas vezes: “Ela já tentou duas vezes. Quem você prefere que morra? Eu ou ela?”, dirá para Leila (Carolina Dieckmmann), sua esposa e aliada na picaretagem.

Por último, tem Heleninha (Paolla Oliveira), que passou a vida toda achando que tinha matado o irmão. E Maria de Fátima (Bella Campos), que surtou ao saber que a megera matou sua amiga Ana Clara (Samantha Jones).

