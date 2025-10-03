Record tenta ‘prender’ Ticiane Pinheiro com propostas tentadoras

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 14:04
A Record está se esforçando para manter Ticiane Pinheiro em seu casting em 2026. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a apresentadora do Hoje em Dia vai receber um caminhão de propostas na próxima semana.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a ideia da emissora é manter a apresentadora no programa matinal, além de oferecer uma outra atração a ela nos fins de semana. Algo por temporada, como a Record tem feito com game shows apresentados por Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Além disso, Ticiane teria maior participação em merchandising e ações comerciais dentro do Hoje em Dia. Contudo, o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, afirmou que a apresentadora vai cumprir seu contrato até o final do ano, 31 de dezembro, que a Record ainda não a chamou para uma conversa e a Globo ainda não esboçou interesse na loira.

Recentemente, Ticiane Pinheiro comentou como ficaria a rotina da família com a ida de César Tralli para o Jornal Nacional, no Rio de Janeiro. “Ele [César Tralli] vai esse ano para o Rio de Janeiro. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, eu continuo lá. As crianças tem escola e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando“, explicou.

