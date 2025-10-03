Record tenta ‘prender’ Ticiane Pinheiro com propostas tentadoras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Record está se esforçando para manter Ticiane Pinheiro em seu casting em 2026. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a apresentadora do Hoje em Dia vai receber um caminhão de propostas na próxima semana.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a ideia da emissora é manter a apresentadora no programa matinal, além de oferecer uma outra atração a ela nos fins de semana. Algo por temporada, como a Record tem feito com game shows apresentados por Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Além disso, Ticiane teria maior participação em merchandising e ações comerciais dentro do Hoje em Dia. Contudo, o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, afirmou que a apresentadora vai cumprir seu contrato até o final do ano, 31 de dezembro, que a Record ainda não a chamou para uma conversa e a Globo ainda não esboçou interesse na loira.

Recentemente, Ticiane Pinheiro comentou como ficaria a rotina da família com a ida de César Tralli para o Jornal Nacional, no Rio de Janeiro. “Ele [César Tralli] vai esse ano para o Rio de Janeiro. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, eu continuo lá. As crianças tem escola e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando“, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br