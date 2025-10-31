Caio Castro sofre acidente de carro e equipe atualiza estado: ‘Impacto no ombro’
Caio Castro, piloto, na última quinta-feira (30), sofreu um acidente de carro durante uma corrida representando a Cascavel de Ouro. Quem revelou o incidente foi a namorada dele, a influencer Vitória Bohn nas redes sociais.
Prontamente, a assessoria do artista se manifestou. “Todo ano participamos de um evento chamado Cascavel de Ouro. É uma corrida de 100 pilotos, 50 carros, com 3 horas de corrida. E hoje, na parte da tarde, durante o treino livre, o carro saiu em uma curva”, explicou.
Até o momento, a real causa do acidente está sendo analisada. “Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus”, explicou.
Felizmente, Caio Castro se encontra bem após o grande susto. “Foi examinado somente o impacto no ombro e no braço, nada grave”.
