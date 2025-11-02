Zé Felipe autoriza viagem dos filhos com Virgínia Fonseca a Madri com exigências
Cantor liberou o embarque das crianças para a Espanha, mas fez questão de confirmar todos os detalhes antes da autorização da visita
Zé Felipe autorizou que os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo viajassem a Madri com a mãe, Virginia Fonseca, para conhecer Vinícius Jr.
Segundo informações do portal LeoDias, o cantor não se opôs ao pedido da ex-esposa, mas adotou uma postura cautelosa antes de dar o aval.
O que ele falou?
De acordo com fontes próximas, Zé Felipe quis saber exatamente quem ficaria responsável pelos cuidados das crianças durante o período no exterior e solicitou a confirmação das datas de ida e retorno.
A preocupação, segundo pessoas ligadas ao artista, foi apenas com o bem-estar e a segurança dos filhos.
A viagem, que marca o reencontro de Virginia com o jogador do Real Madrid, ocorre em meio a um momento de reestruturação familiar após a separação do casal.