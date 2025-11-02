Zé Felipe autoriza viagem dos filhos com Virgínia Fonseca a Madri com exigências

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor liberou o embarque das crianças para a Espanha, mas fez questão de confirmar todos os detalhes antes da autorização da visita

Clique aqui e escute a matéria

Zé Felipe autorizou que os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo viajassem a Madri com a mãe, Virginia Fonseca, para conhecer Vinícius Jr.

Segundo informações do portal LeoDias, o cantor não se opôs ao pedido da ex-esposa, mas adotou uma postura cautelosa antes de dar o aval.

O que ele falou?

De acordo com fontes próximas, Zé Felipe quis saber exatamente quem ficaria responsável pelos cuidados das crianças durante o período no exterior e solicitou a confirmação das datas de ida e retorno.

A preocupação, segundo pessoas ligadas ao artista, foi apenas com o bem-estar e a segurança dos filhos.

A viagem, que marca o reencontro de Virginia com o jogador do Real Madrid, ocorre em meio a um momento de reestruturação familiar após a separação do casal.