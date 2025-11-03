Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz de 21 anos teria feito queixa contra David Harbour antes das gravações da última temporada da produção, segundo o Daily Mail

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, teria denunciado o ator David Harbour, que vive o policial Jim Hopper na série, por má conduta no ambiente de trabalho.

Segundo o jornal Daily Mail, as acusações envolvem comportamentos de intimidação, bullying e assédio moral, sem qualquer indício de conotação sexual.

Fontes ligadas à produção afirmaram que a denúncia foi feita antes do início das gravações da quinta e última temporada.

Apesar do clima tenso nos bastidores, a equipe manteve o cronograma de filmagens e reforçou protocolos internos para garantir o bem-estar dos profissionais envolvidos.

Vale lembrar que as informações não foram confirmadas ou negadas por nenhum dos envolvidos na situação até o momento. Novas atualizações serão publicadas, caso tenham novos pronunciamentos.

A nova temporada de Stranger Things será dividida em três partes, e a primeira estreia ainda neste mês na Netflix.

