Millie Bobby Brown teria denunciado colega de ‘Stranger Things’ por assédio moral, diz jornal
Atriz de 21 anos teria feito queixa contra David Harbour antes das gravações da última temporada da produção, segundo o Daily Mail
A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, teria denunciado o ator David Harbour, que vive o policial Jim Hopper na série, por má conduta no ambiente de trabalho.
Segundo o jornal Daily Mail, as acusações envolvem comportamentos de intimidação, bullying e assédio moral, sem qualquer indício de conotação sexual.
Fontes ligadas à produção afirmaram que a denúncia foi feita antes do início das gravações da quinta e última temporada.
Apesar do clima tenso nos bastidores, a equipe manteve o cronograma de filmagens e reforçou protocolos internos para garantir o bem-estar dos profissionais envolvidos.
Vale lembrar que as informações não foram confirmadas ou negadas por nenhum dos envolvidos na situação até o momento. Novas atualizações serão publicadas, caso tenham novos pronunciamentos.
A nova temporada de Stranger Things será dividida em três partes, e a primeira estreia ainda neste mês na Netflix.
Fonte: Portal Terra