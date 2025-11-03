Dado Dolabella assume agressão contra Luana Piovani em entrevista: “Fui covarde”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dado Dolabella admitiu ter agredido a ex-namorada, Luana Piovani, durante o período em que estiveram juntos, em 2008. O assunto, inclusive, voltou a ser pauta após ele ter sido acusado recentemente de ter cometido a mesma violência contra a atual namorada.

Em entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record, o artista respondeu, quando questionado sobre o incidente: “Ocorreram agressões mútuas ali, naquele momento”, afirmou. “Mas você a agrediu?”, quis saber o entrevistador.

“Agredi”, declarou Dado Dolabella, que contextualizou a situação. “Eu estava saindo, já era três horas da manhã. Eu estava pedindo para a gente ir embora para casa. Teve uma hora que eu falei: ‘chega, estou indo embora’. Quando virei as costas para ir embora, ela me pegou pelo braço e a unha entrou no meu braço. Quando ela fez isso, eu fiz o gesto para me soltar. Acertou o rosto dela e caiu no chão”, contou.

“Fui covarde”

Em seguida, Dolabella reconheceu a consciência da gravidade do ato. “Fui covarde, porque a força da mulher e do homem é completamente desproporcional”, declarou.

