Fernanda Regina Tripode, ex-advogada de Dado Dolabella, se pronunciou após ter sido registrado um boletim de ocorrência em que alega coação e intimidação por parte da profissional, em citação feita pelo advogado Diego Cândido.

Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ela afirmou que, após a notificação extrajudicial, enviada na última terça-feira (28), passou a ser alvo de declarações “falsas, tendenciosas e infundadas”.

Além disto, a ex-advogada de Dado Dolabella negou veemente ter coagido qualquer envolvido, e declarou que reunirá todas as provas disponíveis para demonstrar sua versão dos fatos.

Segundo ela, sua posição foi tornada pública após identificar “manifestações contraditórias” da outra parte. Na mesma nota, Fernanda Regina afirmou que o caso ganhou contornos midiáticos e visa à autopromoção, e que o resultado do processo será divulgado após análise judicial.

O post Ex-advogada de Dado Dolabella se manifesta após ser alvo de sérias acusações foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.