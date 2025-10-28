Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella
Clique aqui e escute a matéria
Marcela Tomaszewski usou as redes sociais nesta última segunda-feira (27), após seu advogado, Diego Candido, abandonar seu caso. A modelo confirmou a desistência do executivo, e confirmou que não registrou queixa contra Dado Dolabella por agressão.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital explicou: “Gostaria de deixar claro que o dr. Diego Cândido não está mais me representando, que eu respeito muito o trabalho dele e que ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, eu conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento”, afirmou.
Marcela, ainda, confirmou a informação de que não teria feito a denúncia contra o ator: “Não, não fui fazer nada que toda a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer corpo de delito. Estou na minha casa, estou bem, com os meus cachorros, com a minha mãe. Estou tranquila”, declarou.
Por fim, a loira concluiu: “Tá tudo bem, tudo em paz. Se não tivesse, eu não estaria aqui falando isso. E essa semana, tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível para todos. Coração em paz”, disse Tomaszewski.
VEJA MAIS: Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada
O post Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.