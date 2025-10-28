Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marcela Tomaszewski usou as redes sociais nesta última segunda-feira (27), após seu advogado, Diego Candido, abandonar seu caso. A modelo confirmou a desistência do executivo, e confirmou que não registrou queixa contra Dado Dolabella por agressão.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital explicou: “Gostaria de deixar claro que o dr. Diego Cândido não está mais me representando, que eu respeito muito o trabalho dele e que ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, eu conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento”, afirmou.

Marcela, ainda, confirmou a informação de que não teria feito a denúncia contra o ator: “Não, não fui fazer nada que toda a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer corpo de delito. Estou na minha casa, estou bem, com os meus cachorros, com a minha mãe. Estou tranquila”, declarou.

Por fim, a loira concluiu: “Tá tudo bem, tudo em paz. Se não tivesse, eu não estaria aqui falando isso. E essa semana, tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível para todos. Coração em paz”, disse Tomaszewski.

VEJA MAIS: Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada

O post Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.