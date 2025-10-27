Dado Dolabella agrediu a namorada? Advogado de Marcela Tomaszewski diz que ela foi coagida
Dado Dolabella voltou a ser alvo de uma denúncia de agressão, desta vez envolvendo sua ex-namorada, Marcela Tomaszewski. No domingo (26), Rafaela Clemente, amiga da modelo, publicou nas redes sociais vídeos que mostravam Marcela com machucados visíveis após uma suposta briga com o ator.
As imagens rapidamente repercutiram, e Rafaela afirmou que chegou a ser bloqueada por Marcela após expor o caso. As postagens, que foram apagadas, chegaram a ser compartilhadas por Luana Piovani, ex de Dado, que também já teve uma medida protetiva contra ele.
Após a repercussão, Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgaram um comunicado afirmando que o vídeo foi “divulgado sem autorização e fora de contexto” e que o episódio já havia sido “superado entre o casal”. No entanto, o advogado da modelo, Diego Candido, afirmou que ela foi “coagida” a republicar a nota e que não autorizou o texto.
Segundo Candido, ele pretende solicitar uma medida protetiva e dar sequência ao processo judicial ainda nesta semana, garantindo que os fatos sejam apurados com justiça e transparência.
