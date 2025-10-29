Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando uma denúncia que envolve Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski. De acordo com o órgão, foi aberto um inquérito para esclarecer as circunstâncias do caso, e a modelo deverá prestar novos depoimentos sobre o episódio.

Em nota, o Ministério Público informou: “Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos”. O material coletado será analisado para possível encaminhamento jurídico.

Veja também: Zilu revela o que pensa sobre relação de Wanessa e Dado Dolabella: ‘Rezo todos os dias’

A Polícia Civil confirmou que houve registro de ocorrência na 14ª DP, no Leblon, mas Marcela negou as agressões e não realizou exame de corpo de delito. Ela afirmou: “Briga de casal existe, se exaltar, falar alto… Não houve agressão”.

A modelo também comentou as imagens divulgadas por uma amiga, nas quais aparece com marcas pelo corpo. Posteriormente, Marcela retirou a denúncia, e seu advogado, Diego Cândido, declarou: “Decidi me retirar do caso, porque ela não quer denunciar e não concordo”.~~~

O post Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.