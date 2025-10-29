Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski
O Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando uma denúncia que envolve Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski. De acordo com o órgão, foi aberto um inquérito para esclarecer as circunstâncias do caso, e a modelo deverá prestar novos depoimentos sobre o episódio.
Em nota, o Ministério Público informou: “Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos”. O material coletado será analisado para possível encaminhamento jurídico.
A Polícia Civil confirmou que houve registro de ocorrência na 14ª DP, no Leblon, mas Marcela negou as agressões e não realizou exame de corpo de delito. Ela afirmou: “Briga de casal existe, se exaltar, falar alto… Não houve agressão”.
A modelo também comentou as imagens divulgadas por uma amiga, nas quais aparece com marcas pelo corpo. Posteriormente, Marcela retirou a denúncia, e seu advogado, Diego Cândido, declarou: “Decidi me retirar do caso, porque ela não quer denunciar e não concordo”.~~~
