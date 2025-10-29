fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/10/2025 às 15:55
Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando uma denúncia que envolve Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski. De acordo com o órgão, foi aberto um inquérito para esclarecer as circunstâncias do caso, e a modelo deverá prestar novos depoimentos sobre o episódio.

Em nota, o Ministério Público informou: “Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos”. O material coletado será analisado para possível encaminhamento jurídico.

Veja também: Zilu revela o que pensa sobre relação de Wanessa e Dado Dolabella: ‘Rezo todos os dias’

A Polícia Civil confirmou que houve registro de ocorrência na 14ª DP, no Leblon, mas Marcela negou as agressões e não realizou exame de corpo de delito. Ela afirmou: “Briga de casal existe, se exaltar, falar alto… Não houve agressão”.

A modelo também comentou as imagens divulgadas por uma amiga, nas quais aparece com marcas pelo corpo. Posteriormente, Marcela retirou a denúncia, e seu advogado, Diego Cândido, declarou: “Decidi me retirar do caso, porque ela não quer denunciar e não concordo”.~~~

O post Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir Marcela Tomaszewski foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella
Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski se manifesta após advogado abandonar caso envolvendo Dado Dolabella
Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada
Dado Dolabella

Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada

Compartilhe

Tags