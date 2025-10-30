Luana Piovani rebate críticas por se apresentar em restaurantes: ‘Não adianta me diminuir’
A atriz Luana Piovani comentou recentemente as críticas que recebe por se apresentar em restaurantes portugueses com o espetáculo Cantos da Lua. Em entrevista ao podcast Laboratório da M.O.D.A., da influenciadora Gabb, ela afirmou que não se deixa abalar pelos comentários negativos. “Elas podem tentar me diminuir como for, mas se elas soubessem o que a gente vive lá dentro, elas não diminuiriam, porque não tem como”, declarou.
Luana destacou a intensidade e qualidade de suas apresentações. “É ao contrário, é um vulcão de emoções, as pessoas ficam embasbacadas com as histórias que eu conto, com a qualidade do meu canto. Eu não estou dizendo que sou a Mariah Carey, entendeu? Só estou dizendo que eu estudo canto e que quando eu cantar, eu não vou desafinar”, explicou.
A artista ressaltou que está em paz com sua carreira e não se deixa afetar pelo julgamento alheio. “Ali, as pessoas me veem gentil e acessível. Não adianta me diminuir porque estou trabalhando em um restaurante, se quem vai ao restaurante vê o pó de pirlimpimpim que fica ali, o nível e a qualidade do que eu entrego. É o bullying que não cola.”
Atualmente, o espetáculo Cantos da Lua é apresentado às quintas-feiras no restaurante La Fiorentina, em Lisboa, após passar por diversos estabelecimentos em Portugal.
