Luana Piovani comenta condenação por injúria contra Neymar e diz que está "tudo sob controle"
Atriz foi condenada por injúria qualificada após declarações nas redes sociais; defesa afirmou que vai recorrer da decisão. Confira os detalhes
Luana Piovani, de 48 anos, se pronunciou pela primeira vez após ser condenada por injúria qualificada contra Neymar Jr., de 33 anos.
A atriz publicou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira (17), no qual tranquilizou os seguidores e afirmou que a situação está sob controle.
"Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, tá? Eu vou colocar aí a resposta do meu advogado chiquérrimo, Dr. Augusto, e queria lembrá-los que foram dois processos, eu perdi um só, tudo sob controle", declarou Luana, logo após retornar de um evento.
A defesa da atriz também divulgou uma nota oficial afirmando que recorrerá da decisão. "O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar, mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu, tramita em segredo de justiça. É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente. A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis", diz o comunicado.
Sentença e acusações
De acordo com a sentença proferida pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, Piovani foi absolvida da acusação de difamação, mas considerada culpada por injúria qualificada.
A decisão se baseia em publicações feitas pela atriz nas redes sociais, nas quais ela questionava o caráter do jogador.
Em uma das mensagens, ela chegou a escrever: “Como consegue ser tão mau caráter?” e “Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem”.
O magistrado entendeu que, mesmo sendo uma figura pública, Neymar teve sua honra pessoal e familiar atingida pelas declarações, que tiveram ampla repercussão nas redes.
Sobre a pena
Luana Piovani foi condenada a quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, pena que será convertida em prestação de serviços à comunidade.
Ela deverá cumprir pelo menos oito horas semanais em uma instituição pública ou social e também pagar as custas processuais.
Origem do processo
O processo teve início em dezembro de 2024, após críticas de Luana a um projeto de empreendimentos imobiliários de Neymar nos estados de Pernambuco e Alagoas.
As declarações geraram uma troca pública de provocações entre os dois. Na ocasião, o jogador chegou a propor encerrar a disputa caso ela se desculpasse publicamente, o que foi recusado pela atriz.
Neymar também havia solicitado uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, pedido que não foi acolhido pela Justiça nesta decisão.