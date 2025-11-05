Ariana Grande se emociona em novo desabafo por ausência no Brasil: “Tentamos tudo que era possível”
Clique aqui e escute a matéria
Ariana Grande, que anunciou que não conseguiria vir ao Brasil para a première de Wicked: Parte II, realizada na noite desta última terça-feira (4), em São Paulo, enviou um vídeo para o evento, e desabafou sobre o motivo pelo qual não conseguiu comparecer.
“Tentamos tudo que era possível”
“Minha equipe e eu tentamos tudo que era humanamente possível para resolver isso e me fazer chegar até vocês. Meu voo original foi atrasado 16 horas e depois tivemos que sair do avião. Quando começamos a ver outros voos, tentei até entrar no voo do Johnny (Bailey), não havia assentos disponíveis”, contou a atriz e cantora, no vídeo exibido antes do começo do filme.
Ariana Grande falou que tentou contratar um jato particular, mas que o Brasil teria pedido uma licença emitida dois dias antes para autorizar voos do tipo no país. “É importante para mim contar o quanto nós realmente tentamos e o quanto os fãs brasileiros são importantes para mim e para toda a família ‘Wicked’. A gente valoriza muito o amor de vocês”, declarou.
“Temos sorte em ter vocês e poder começar essa turnê em São Paulo. Só queria dizer isso, expressar minha gratidão, pedir as mais sinceras desculpas por não estar aí agora. Estou arrasada, mas vou compensar vocês”, concluiu a artista.
VEJA MAIS: Ariana Grande se emociona após ser indicada ao Oscar: ‘Não consigo parar de chorar’
O post Ariana Grande se emociona em novo desabafo por ausência no Brasil: “Tentamos tudo que era possível” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.