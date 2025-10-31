13ª temporada de American Horror Story terá Ariana Grande no elenco e marcará o retorno de Jessica Lange
Os fãs de American Horror Story ganharam um grande presente de Halloween. Nesta sexta-feira (31), Ryan Murphy revelou que a 13ª temporada da série contará com um elenco de peso, incluindo a entrada de Ariana Grande e o aguardado retorno de Jessica Lange, um dos nomes mais marcantes da antologia.
O anúncio foi feito em um vídeo publicado por Murphy ao som da clássica I’ll Be Seeing You, de Vera Lynn. O conteúdo destacou ainda o retorno de grandes estrelas que marcaram a história da série, como Angela Bassett, Leslie Grossman, Gabourey Sidibe, Emma Roberts, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters e Sarah Paulson.
Entre as novidades mais comemoradas, está o retorno triunfal de Jessica Lange, que participou de cinco temporadas e fez sua última aparição em 2018. A volta da atriz foi celebrada pelos fãs nas redes sociais, que lotaram as publicações com mensagens de empolgação e nostalgia.
“Esse elenco está simplesmente perfeito”, comentou um internauta. Outro destacou: “Ryan Murphy entregando o que os fãs pediram há anos.” No Brasil, todas as temporadas anteriores de American Horror Story estão disponíveis no Disney+.