Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Essas séries não romantizam a dor, mas a tornam compreensível, abrindo espaço para diálogos necessários sobre autocuidado, terapia e aceitação

Clique aqui e escute a matéria

Durante muito tempo, a saúde mental foi retratada nas telas de forma distorcida — associada a loucura, isolamento ou violência. Nos últimos anos, porém, um novo olhar tem transformado essa narrativa.

Cada vez mais produções tratam o tema com empatia, profundidade e naturalidade, mostrando que transtornos, traumas e crises emocionais fazem parte da experiência humana.

Essas séries não romantizam a dor, mas a tornam compreensível, abrindo espaço para diálogos necessários sobre autocuidado, terapia e aceitação.

Confira as produções que abordam a saúde mental com sensibilidade e sem estigmas:

1. BoJack Horseman

Onde assistir: Netflix



A animação adulta é uma das representações mais honestas da depressão e do vício na televisão.

Por trás do humor ácido e do absurdo de um cavalo antropomórfico, BoJack Horseman revela o vazio da fama, o peso da culpa e a dificuldade de se perdoar.

É uma série que ri e chora junto com o espectador — e nunca simplifica o sofrimento.

2. Crazy Ex-Girlfriend

Onde assistir: Netflix



O título pode enganar, mas a série é uma das mais inteligentes discussões sobre transtornos mentais já feitas em formato musical.

Rebecca Bunch passa por um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e a série acompanha sua busca por equilíbrio com sensibilidade e humor, sem reduzir sua identidade à doença.

3. Euphoria

Onde assistir: HBO Max



Com estética arrebatadora e atuações intensas, Euphoria mergulha em temas como dependência química, ansiedade e traumas.

A série retrata a mente da geração Z em meio à hiperconectividade e à solidão, sem julgamentos fáceis. Rue, vivida por Zendaya, se tornou símbolo de vulnerabilidade e resistência.

4. Atypical

Onde assistir: Netflix



A série acompanha Sam, um jovem no espectro autista, em sua jornada rumo à independência.

Atypical humaniza o autismo com leveza e empatia, mostrando as dificuldades sociais, mas também as conquistas, os afetos e o crescimento familiar que vêm com o diagnóstico.

5. This Is Us

Onde assistir: Star+



O drama familiar aborda temas como ansiedade, depressão e traumas intergeracionais com delicadeza e profundidade emocional.

Em This Is Us, o cuidado psicológico não é tabu — é parte da rotina dos personagens, tratado com naturalidade e respeito.

6. Maniac

Onde assistir: Netflix



Estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, Maniac mistura ficção científica e drama psicológico em uma história sobre dor e cura.

Dois estranhos participam de um experimento farmacêutico que promete resolver seus problemas mentais, mas acabam confrontando as próprias emoções de forma inesperada.

-

