Séries | Notícia

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade

Essas séries não romantizam a dor, mas a tornam compreensível, abrindo espaço para diálogos necessários sobre autocuidado, terapia e aceitação

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/10/2025 às 15:24
Série atypical mostra a realidade de um menino autista
Série atypical mostra a realidade de um menino autista - Reprodução/Netflix

Durante muito tempo, a saúde mental foi retratada nas telas de forma distorcida — associada a loucura, isolamento ou violência. Nos últimos anos, porém, um novo olhar tem transformado essa narrativa.

Cada vez mais produções tratam o tema com empatia, profundidade e naturalidade, mostrando que transtornos, traumas e crises emocionais fazem parte da experiência humana.

Essas séries não romantizam a dor, mas a tornam compreensível, abrindo espaço para diálogos necessários sobre autocuidado, terapia e aceitação.

Confira as produções que abordam a saúde mental com sensibilidade e sem estigmas:

1. BoJack Horseman

Onde assistir: Netflix

A animação adulta é uma das representações mais honestas da depressão e do vício na televisão.

Por trás do humor ácido e do absurdo de um cavalo antropomórfico, BoJack Horseman revela o vazio da fama, o peso da culpa e a dificuldade de se perdoar.

É uma série que ri e chora junto com o espectador — e nunca simplifica o sofrimento.

2. Crazy Ex-Girlfriend

Onde assistir: Netflix

O título pode enganar, mas a série é uma das mais inteligentes discussões sobre transtornos mentais já feitas em formato musical.

Rebecca Bunch passa por um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e a série acompanha sua busca por equilíbrio com sensibilidade e humor, sem reduzir sua identidade à doença.

3. Euphoria

Onde assistir: HBO Max

Com estética arrebatadora e atuações intensas, Euphoria mergulha em temas como dependência química, ansiedade e traumas.

A série retrata a mente da geração Z em meio à hiperconectividade e à solidão, sem julgamentos fáceis. Rue, vivida por Zendaya, se tornou símbolo de vulnerabilidade e resistência.

4. Atypical

Onde assistir: Netflix

A série acompanha Sam, um jovem no espectro autista, em sua jornada rumo à independência.

Atypical humaniza o autismo com leveza e empatia, mostrando as dificuldades sociais, mas também as conquistas, os afetos e o crescimento familiar que vêm com o diagnóstico.

5. This Is Us

Onde assistir: Star+

O drama familiar aborda temas como ansiedade, depressão e traumas intergeracionais com delicadeza e profundidade emocional.

Em This Is Us, o cuidado psicológico não é tabu — é parte da rotina dos personagens, tratado com naturalidade e respeito.

6. Maniac

Onde assistir: Netflix

Estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, Maniac mistura ficção científica e drama psicológico em uma história sobre dor e cura.

Dois estranhos participam de um experimento farmacêutico que promete resolver seus problemas mentais, mas acabam confrontando as próprias emoções de forma inesperada.

