Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
Essas séries não romantizam a dor, mas a tornam compreensível, abrindo espaço para diálogos necessários sobre autocuidado, terapia e aceitação
Durante muito tempo, a saúde mental foi retratada nas telas de forma distorcida — associada a loucura, isolamento ou violência. Nos últimos anos, porém, um novo olhar tem transformado essa narrativa.
Cada vez mais produções tratam o tema com empatia, profundidade e naturalidade, mostrando que transtornos, traumas e crises emocionais fazem parte da experiência humana.
Confira as produções que abordam a saúde mental com sensibilidade e sem estigmas:
1. BoJack Horseman
Onde assistir: Netflix
A animação adulta é uma das representações mais honestas da depressão e do vício na televisão.
Por trás do humor ácido e do absurdo de um cavalo antropomórfico, BoJack Horseman revela o vazio da fama, o peso da culpa e a dificuldade de se perdoar.
É uma série que ri e chora junto com o espectador — e nunca simplifica o sofrimento.
2. Crazy Ex-Girlfriend
Onde assistir: Netflix
O título pode enganar, mas a série é uma das mais inteligentes discussões sobre transtornos mentais já feitas em formato musical.
Rebecca Bunch passa por um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e a série acompanha sua busca por equilíbrio com sensibilidade e humor, sem reduzir sua identidade à doença.
3. Euphoria
Onde assistir: HBO Max
Com estética arrebatadora e atuações intensas, Euphoria mergulha em temas como dependência química, ansiedade e traumas.
A série retrata a mente da geração Z em meio à hiperconectividade e à solidão, sem julgamentos fáceis. Rue, vivida por Zendaya, se tornou símbolo de vulnerabilidade e resistência.
4. Atypical
Onde assistir: Netflix
A série acompanha Sam, um jovem no espectro autista, em sua jornada rumo à independência.
Atypical humaniza o autismo com leveza e empatia, mostrando as dificuldades sociais, mas também as conquistas, os afetos e o crescimento familiar que vêm com o diagnóstico.
5. This Is Us
Onde assistir: Star+
O drama familiar aborda temas como ansiedade, depressão e traumas intergeracionais com delicadeza e profundidade emocional.
Em This Is Us, o cuidado psicológico não é tabu — é parte da rotina dos personagens, tratado com naturalidade e respeito.
6. Maniac
Onde assistir: Netflix
Estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, Maniac mistura ficção científica e drama psicológico em uma história sobre dor e cura.
Dois estranhos participam de um experimento farmacêutico que promete resolver seus problemas mentais, mas acabam confrontando as próprias emoções de forma inesperada.
