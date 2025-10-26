fechar
Séries | Notícia

Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens

Diversas séries mostram que perder tudo, falhar ou ser rejeitado pode ser justamente o que impulsiona seus personagens rumo à reinvenção

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/10/2025 às 17:46
Série The Bear
Série The Bear - Divulgação/Hulu

Nas melhores histórias, o fracasso não é o fim — é o começo de algo maior.

Confira as séries que fizeram do fracasso o ponto de virada para seus protagonistas:

1. Breaking Bad

Onde assistir: Netflix

Walter White começa sua jornada no fracasso absoluto: um professor de química subestimado, com problemas financeiros e um diagnóstico de câncer.

É justamente esse colapso que o leva a se reinventar como o impiedoso Heisenberg. Breaking Bad é um retrato brutal de como a desesperança pode se transformar em poder — e também em perdição.

2. Fleabag

Onde assistir: Prime Video

Phoebe Waller-Bridge interpreta uma mulher afundada em culpas, luto e autoironia. O fracasso, em Fleabag, não é um ponto de vergonha, mas de humanidade.

A protagonista usa o humor como defesa até que precise encarar suas próprias falhas — e, nesse processo, encontra algo próximo da redenção.

3. Ted Lasso

Onde assistir: Apple TV+

Quando um técnico de futebol americano é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra, o fracasso parece inevitável.

Mas Ted Lasso transforma o fiasco em uma comovente história sobre empatia, liderança e otimismo. A série mostra que perder nem sempre é o oposto de vencer — às vezes é o caminho até lá.

4. BoJack Horseman

Onde assistir: Netflix

O ex-astro de uma sitcom dos anos 1990 tenta retomar a fama em meio a vícios e crises existenciais. Em BoJack Horseman, cada erro e recaída expõe as contradições do sucesso e da autossabotagem.

A série transforma o fracasso em poesia amarga, mostrando que reconhecer a dor é o primeiro passo para curar-se.

5. The Marvelous Mrs. Maisel

Onde assistir: Prime Video

Depois de ser abandonada pelo marido, Midge Maisel encontra na comédia stand-up uma nova forma de viver.

O fracasso pessoal se torna a faísca que revela seu verdadeiro talento. The Marvelous Mrs. Maisel é uma celebração da reinvenção feminina — espirituosa, elegante e corajosa.

6. The Bear

Onde assistir: Disney+

O jovem chef Carmy Berzatto herda um restaurante decadente e mergulha no caos da perda e da reconstrução.

The Bear transforma o fracasso profissional e familiar em uma jornada visceral sobre perfeccionismo, trauma e amor pelo que se faz. Cada erro é um prato em constante tentativa de ser refeito.

