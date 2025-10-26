Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens
Diversas séries mostram que perder tudo, falhar ou ser rejeitado pode ser justamente o que impulsiona seus personagens rumo à reinvenção
Nas melhores histórias, o fracasso não é o fim — é o começo de algo maior.
Essas narrativas usam quedas, crises e erros como motores de transformação, revelando que o verdadeiro crescimento nasce da vulnerabilidade.
Mais do que sobre derrotas, elas falam sobre resiliência, autoconhecimento e a coragem de recomeçar.
Confira as séries que fizeram do fracasso o ponto de virada para seus protagonistas:
1. Breaking Bad
Onde assistir: Netflix
Walter White começa sua jornada no fracasso absoluto: um professor de química subestimado, com problemas financeiros e um diagnóstico de câncer.
É justamente esse colapso que o leva a se reinventar como o impiedoso Heisenberg. Breaking Bad é um retrato brutal de como a desesperança pode se transformar em poder — e também em perdição.
2. Fleabag
Onde assistir: Prime Video
Phoebe Waller-Bridge interpreta uma mulher afundada em culpas, luto e autoironia. O fracasso, em Fleabag, não é um ponto de vergonha, mas de humanidade.
A protagonista usa o humor como defesa até que precise encarar suas próprias falhas — e, nesse processo, encontra algo próximo da redenção.
3. Ted Lasso
Onde assistir: Apple TV+
Quando um técnico de futebol americano é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra, o fracasso parece inevitável.
Mas Ted Lasso transforma o fiasco em uma comovente história sobre empatia, liderança e otimismo. A série mostra que perder nem sempre é o oposto de vencer — às vezes é o caminho até lá.
4. BoJack Horseman
Onde assistir: Netflix
O ex-astro de uma sitcom dos anos 1990 tenta retomar a fama em meio a vícios e crises existenciais. Em BoJack Horseman, cada erro e recaída expõe as contradições do sucesso e da autossabotagem.
A série transforma o fracasso em poesia amarga, mostrando que reconhecer a dor é o primeiro passo para curar-se.
5. The Marvelous Mrs. Maisel
Onde assistir: Prime Video
Depois de ser abandonada pelo marido, Midge Maisel encontra na comédia stand-up uma nova forma de viver.
O fracasso pessoal se torna a faísca que revela seu verdadeiro talento. The Marvelous Mrs. Maisel é uma celebração da reinvenção feminina — espirituosa, elegante e corajosa.
6. The Bear
Onde assistir: Disney+
O jovem chef Carmy Berzatto herda um restaurante decadente e mergulha no caos da perda e da reconstrução.
The Bear transforma o fracasso profissional e familiar em uma jornada visceral sobre perfeccionismo, trauma e amor pelo que se faz. Cada erro é um prato em constante tentativa de ser refeito.