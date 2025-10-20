Séries que falam sobre fé, espiritualidade e o que vem depois da vida
Essas séries combinam drama, fantasia e filosofia para discutir espiritualidade sob diferentes prismas, questionando crenças, moral e a existência.
Algumas produções ousam ir além do visível e mergulhar em um dos maiores mistérios humanos: o que existe depois da morte — e o que, afinal, significa ter fé.
Longe do dogmatismo, elas abordam o tema com sensibilidade e curiosidade, mostrando que buscar sentido é uma jornada universal, compartilhada por todas as culturas e épocas.
Confira as séries que transformaram a fé e o pós-vida em reflexões profundas e emocionantes:
1. The Good Place
Onde assistir: Netflix
Misturando comédia e filosofia, The Good Place começa com a morte da protagonista Eleanor, que desperta em um suposto “lugar bom” após a vida.
A série usa humor inteligente para discutir ética, redenção e o que realmente torna alguém “bom”. Por trás das piadas, há uma bela meditação sobre moralidade e perdão.
2. After Life
Onde assistir: Netflix
Criada e estrelada por Ricky Gervais, After Life é um retrato agridoce do luto e da busca por sentido após a perda.
Tony, um homem devastado pela morte da esposa, tenta reencontrar razões para viver. Entre o sarcasmo e a ternura, a série fala sobre compaixão, amor e a espiritualidade que nasce da empatia.
3. The Leftovers
Onde assistir: HBO Max
Quando 2% da população mundial desaparece sem explicação, o mundo mergulha em caos espiritual.
The Leftovers é uma das séries mais intensas já feitas sobre fé e ausência, mostrando como o inexplicável pode transformar tanto os crentes quanto os céticos.
É uma reflexão dolorosa e bela sobre o vazio e a esperança.
4. Midnight Mass (Missa da Meia-Noite)
Onde assistir: Netflix
Criada por Mike Flanagan, Midnight Mass combina terror psicológico e teologia. A chegada de um misterioso padre a uma ilha isolada desperta milagres — e horrores.
A série questiona o fanatismo e os limites entre fé genuína e cegueira espiritual, com diálogos profundos e atmosfera hipnótica.
5. Manifest
Onde assistir: Netflix
Quando um avião desaparece e retorna cinco anos depois, com os passageiros sem ter envelhecido um dia, a humanidade é forçada a encarar o inexplicável.
Manifest mistura suspense sobrenatural com uma jornada espiritual sobre destino, propósito e o papel da fé em tempos de incerteza.
6. Touched by an Angel (O Toque de um Anjo)
Onde assistir: Prime Video
Clássico dos anos 1990, a série acompanha anjos que descem à Terra para ajudar pessoas em momentos decisivos da vida.
Com mensagens positivas e espirituais, Touched by an Angel foi uma das primeiras produções de TV a falar abertamente sobre fé e compaixão sem se prender a religiões específicas.