Séries que falam sobre fé, espiritualidade e o que vem depois da vida

Essas séries combinam drama, fantasia e filosofia para discutir espiritualidade sob diferentes prismas, questionando crenças, moral e a existência.

Algumas produções ousam ir além do visível e mergulhar em um dos maiores mistérios humanos: o que existe depois da morte — e o que, afinal, significa ter fé.

Essas séries combinam drama, fantasia e filosofia para discutir espiritualidade sob diferentes prismas, questionando crenças, moral e o próprio propósito da existência.

Longe do dogmatismo, elas abordam o tema com sensibilidade e curiosidade, mostrando que buscar sentido é uma jornada universal, compartilhada por todas as culturas e épocas.

Confira as séries que transformaram a fé e o pós-vida em reflexões profundas e emocionantes:

1. The Good Place

Onde assistir: Netflix



Misturando comédia e filosofia, The Good Place começa com a morte da protagonista Eleanor, que desperta em um suposto “lugar bom” após a vida.

A série usa humor inteligente para discutir ética, redenção e o que realmente torna alguém “bom”. Por trás das piadas, há uma bela meditação sobre moralidade e perdão.

2. After Life

Onde assistir: Netflix



Criada e estrelada por Ricky Gervais, After Life é um retrato agridoce do luto e da busca por sentido após a perda.

Tony, um homem devastado pela morte da esposa, tenta reencontrar razões para viver. Entre o sarcasmo e a ternura, a série fala sobre compaixão, amor e a espiritualidade que nasce da empatia.

3. The Leftovers

Onde assistir: HBO Max



Quando 2% da população mundial desaparece sem explicação, o mundo mergulha em caos espiritual.

The Leftovers é uma das séries mais intensas já feitas sobre fé e ausência, mostrando como o inexplicável pode transformar tanto os crentes quanto os céticos.

É uma reflexão dolorosa e bela sobre o vazio e a esperança.

4. Midnight Mass (Missa da Meia-Noite)

Onde assistir: Netflix



Criada por Mike Flanagan, Midnight Mass combina terror psicológico e teologia. A chegada de um misterioso padre a uma ilha isolada desperta milagres — e horrores.

A série questiona o fanatismo e os limites entre fé genuína e cegueira espiritual, com diálogos profundos e atmosfera hipnótica.

5. Manifest

Onde assistir: Netflix



Quando um avião desaparece e retorna cinco anos depois, com os passageiros sem ter envelhecido um dia, a humanidade é forçada a encarar o inexplicável.

Manifest mistura suspense sobrenatural com uma jornada espiritual sobre destino, propósito e o papel da fé em tempos de incerteza.

6. Touched by an Angel (O Toque de um Anjo)

Onde assistir: Prime Video



Clássico dos anos 1990, a série acompanha anjos que descem à Terra para ajudar pessoas em momentos decisivos da vida.

Com mensagens positivas e espirituais, Touched by an Angel foi uma das primeiras produções de TV a falar abertamente sobre fé e compaixão sem se prender a religiões específicas.