Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso
Em muitas produções, há personagens que começam à margem da história — coadjuvantes que servem de apoio ou alívio cômico —, mas acabam conquistando o público de forma tão intensa que se tornam o centro da narrativa.
Às vezes, essa transformação acontece dentro da própria série; em outras, gera spin-offs que rivalizam (ou superam) o sucesso original.
Essas trajetórias provam que um bom personagem não depende do tempo de tela, mas da força com que deixa sua marca.
Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso:
1. Better Call Saul
Onde assistir: Netflix
Originada de Breaking Bad, a série elevou Saul Goodman — o advogado trapaceiro e carismático de Walter White — ao status de protagonista.
O spin-off revela sua origem, mostrando o caminho tortuoso entre idealismo e corrupção. Better Call Saul não apenas consolidou o personagem, como se tornou um fenômeno de crítica e narrativa própria.
2. The Mandalorian
Onde assistir: Disney+
O universo de Star Wars sempre foi vasto, mas The Mandalorian mostrou que personagens aparentemente periféricos podem sustentar histórias complexas e emocionantes.
Com o misterioso caçador de recompensas e o adorável Grogu (Baby Yoda), a série revitalizou a franquia e trouxe novos tons de humanidade à galáxia.
3. The Good Fight
Onde assistir: Paramount+
Spin-off de The Good Wife, a série coloca a advogada Diane Lockhart no centro da trama, explorando sua vida após perder tudo em um escândalo financeiro.
The Good Fight expandiu o universo jurídico e político da produção original, destacando a força e a complexidade de uma personagem que antes vivia à sombra da protagonista.
4. The Originals
Onde assistir: HBO Max
Derivada de The Vampire Diaries, a série transformou Klaus Mikaelson e sua família — antes antagonistas — em protagonistas de uma saga sombria e poderosa.
The Originals conquistou uma base de fãs fiel ao explorar a moralidade ambígua e as dores eternas de seus vampiros originais.
5. Frasier
Onde assistir: Paramount+
Poucos spin-offs foram tão bem-sucedidos quanto Frasier, nascido de Cheers.
O psiquiatra sarcástico e refinado ganhou sua própria série, que se tornou um marco da comédia televisiva e venceu dezenas de prêmios Emmy.
A transição de coadjuvante para protagonista aqui foi uma verdadeira aula de escrita e carisma.
6. Peacemaker
Onde assistir: HBO Max
Após roubar a cena em O Esquadrão Suicida, o personagem de John Cena ganhou sua própria série. Peacemaker combina humor ácido, ação e reflexões inesperadas sobre masculinidade e moral.
O spin-off não apenas expandiu o universo da DC, mas também deu profundidade a um herói inicialmente visto como piada.