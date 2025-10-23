Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso:

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Às vezes, essa transformação acontece dentro da própria série; em outras, gera spin-offs que rivalizam (ou superam) o sucesso original

Clique aqui e escute a matéria

Em muitas produções, há personagens que começam à margem da história — coadjuvantes que servem de apoio ou alívio cômico —, mas acabam conquistando o público de forma tão intensa que se tornam o centro da narrativa.

Às vezes, essa transformação acontece dentro da própria série; em outras, gera spin-offs que rivalizam (ou superam) o sucesso original.

Essas trajetórias provam que um bom personagem não depende do tempo de tela, mas da força com que deixa sua marca.

Confira as séries que transformaram personagens secundários em protagonistas de sucesso:

1. Better Call Saul

Onde assistir: Netflix



Originada de Breaking Bad, a série elevou Saul Goodman — o advogado trapaceiro e carismático de Walter White — ao status de protagonista.

O spin-off revela sua origem, mostrando o caminho tortuoso entre idealismo e corrupção. Better Call Saul não apenas consolidou o personagem, como se tornou um fenômeno de crítica e narrativa própria.

2. The Mandalorian

Onde assistir: Disney+



O universo de Star Wars sempre foi vasto, mas The Mandalorian mostrou que personagens aparentemente periféricos podem sustentar histórias complexas e emocionantes.

Com o misterioso caçador de recompensas e o adorável Grogu (Baby Yoda), a série revitalizou a franquia e trouxe novos tons de humanidade à galáxia.

3. The Good Fight

Onde assistir: Paramount+



Spin-off de The Good Wife, a série coloca a advogada Diane Lockhart no centro da trama, explorando sua vida após perder tudo em um escândalo financeiro.

The Good Fight expandiu o universo jurídico e político da produção original, destacando a força e a complexidade de uma personagem que antes vivia à sombra da protagonista.

4. The Originals

Onde assistir: HBO Max



Derivada de The Vampire Diaries, a série transformou Klaus Mikaelson e sua família — antes antagonistas — em protagonistas de uma saga sombria e poderosa.

The Originals conquistou uma base de fãs fiel ao explorar a moralidade ambígua e as dores eternas de seus vampiros originais.

5. Frasier

Onde assistir: Paramount+



Poucos spin-offs foram tão bem-sucedidos quanto Frasier, nascido de Cheers.

O psiquiatra sarcástico e refinado ganhou sua própria série, que se tornou um marco da comédia televisiva e venceu dezenas de prêmios Emmy.

A transição de coadjuvante para protagonista aqui foi uma verdadeira aula de escrita e carisma.

6. Peacemaker

Onde assistir: HBO Max



Após roubar a cena em O Esquadrão Suicida, o personagem de John Cena ganhou sua própria série. Peacemaker combina humor ácido, ação e reflexões inesperadas sobre masculinidade e moral.

O spin-off não apenas expandiu o universo da DC, mas também deu profundidade a um herói inicialmente visto como piada.