COP30: entenda o que é o evento que começa na próxima segunda-feira (10), em Belém

Evento reunirá líderes mundiais, sociedade civil e ONGs para definir ações contra o aquecimento global e implementar compromissos climáticos

Belém, a capital do estado nortista do Pará, será sede da 30ª edição da Conferência das Partes (COP30). Promovida pelas Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o evento começa oficialmente no dia 10 de novembro e se estende até o dia 21 e define compromissos climáticos.

O que é a COP?

Todo ano um país é responsável pela organização da conferência, que tem como principal objetivo implementar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada por diversos países em 1992, para estabilizar os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera.

As conferências começaram em 1995, na Alemanha. Trinta anos depois, será a vez do Brasil reunir líderes globais na região amazônica, em Belém. O foco principal da COP é definir ações para limitar o aquecimento global a 1,5ºC até o fim do século, acelerando medidas negociadas em encontros anteriores, como a COP de Paris, em 2015.

Coordenação e ciência

O presidente da COP30 é o embaixador André Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Ele destaca que o evento exige constante aperfeiçoamento:

"No caso da mudança do clima, houve uma grande evolução da ciência, do pensamento econômico sobre o impacto da mudança do clima. Então, as COPs anualmente aperfeiçoam esse processo e criam uma legislação e orientam os países numa direção que, antes de mais nada, é baseada na ciência".

Desde a Rio-92, a ideia é que os países assumam responsabilidades históricas e considerem as necessidades dos países em desenvolvimento.

Quem participa da COP30?

Estima-se que cerca de 50 mil pessoas participem do encontro, incluindo delegados oficiais, negociadores, jornalistas e 15 mil representantes de movimentos sociais na Cúpula dos Povos.

A cúpula de chefes de Estado ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro, antes da programação oficial, para sinalizar compromissos políticos e orientar o tom das negociações. Estão confirmadas 143 delegações entre os 198 países signatários dos tratados internacionais sobre clima.

Estrutura da COP30

O evento será dividido em dois ambientes: a zona verde e a zona azul. A zona verde reunirá sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais em debates sobre clima.

Já a zona azul será o espaço oficial das negociações da Cúpula de Líderes e dos pavilhões nacionais, com entrada restrita a delegações oficiais, chefes de Estado, observadores e imprensa credenciada. É nesse espaço que serão definidas políticas climáticas internacionais.

Segundo André Lago, desde 2021, as COPs contam com a chamada "Agenda de Ação", que amplia a participação de governos subnacionais, setor privado, sociedade civil, líderes em tecnologia e academia, permitindo que soluções já existentes sejam aplicadas de forma prática durante a conferência.

Propostas da sociedade

Movimentos sociais e ONGs, como o Observatório do Clima, levarão propostas e cobrarão medidas de combate às mudanças climáticas. Stela Herschmann, especialista em política climática da organização, destaca que, embora avanços existam, a tomada de decisão ainda é lenta diante da urgência do problema:

"As COPs acontecem anualmente e seguem um processo de decisão muito lento, que não acompanha a velocidade das mudanças. A ciência já indicou caminhos e cortes necessários, mas ainda não houve respostas rápidas o suficiente".

