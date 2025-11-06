fechar
COP30: Onde assistir ao vivo e online à programação oficial

Nesta quinta (6) e sexta (7) acontece a Cúpula do Clima, encontro preparatório para a COP-30. Os eventos serão transmitidos ao vivo no Youtube

Por Anaís Coelho Publicado em 06/11/2025 às 17:51 | Atualizado em 06/11/2025 às 17:51
A realização da COP 30 em Belém coloca a Amazônia no centro das discussões climáticas e no radar dos temas prováveis do Enem 2025
A realização da COP 30 em Belém coloca a Amazônia no centro das discussões climáticas e no radar dos temas prováveis do Enem 2025 - Reprodução/Pexels

Nesta quinta (06) e sexta-feira (07), líderes globais estarão reunidos em Belém para a Cúpula do Clima, que é um encontro preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece a partir de segunda-feira (10).

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), emissora anfitriã dos eventos, estará fazendo a cobertura completa durante todos os dias dos encontros. Serão mais de 42 sinais simultâneos e 140 câmeras em operação. A transmissão também acontece no canal oficial da COP30 no Brasil no Youtube, em 1080p.

Coberturas detalhadas

A cobertura vai ser dividida em dois eixos: parte da programação visa a comunicação pública, voltada ao interesse da sociedade, com TV Brasil, Radioagência, Rádio Nacional e Agência Brasil.

Já a outra parte estará focada na comunicação governamental, com foco na divulgação das ações do governo do Brasil, por meio do Canal Gov, Rádio Gov, Agência Gov e A Voz do Brasil.

