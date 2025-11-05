Flávia Alessandra surge de biquíni e corpão impressiona
Flávia Alessandra, a Sandra de Êta Mundo Melhor!, postou algumas fotos de biquíni em uma galeria em seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (4). A estrela mostrou o abdômen trincado deitada em uma espreguiçadeira.
“Linda”, “A mais linda”, “Que mulher linda é essa”, “Perfeita”, “Perfeita”, “Uma pérola, Flávia”, “Maravilhosa”, “Linda demais”, “Belíssima”, foram alguns comentários.
Na última sexta-feira (1), durante entrevista no Encontro, Flávia Alessandra rasgou elogios a Walcyr Carrasco, autor da trama das seis, e responsável por vários papéis icônicos dela na TV.
“Ai, gente! Amo Walcyr. Ele se tornou meu amigo de vida mesmo, porque foi muito importante o que ele proporcionou na minha trajetória. Ele apostou em mim, então eu brinco com ele: qualquer coisa que ele chamar, qualquer coisa que ele propuser, eu vou. Se ele falar: ‘Flá, vem fazer uma figuração, passa aí no fundo’, eu passo! Eu faço!”, reforçou.
