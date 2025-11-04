Carolina Portaluppi arrasa com biquíni de oncinha durante banho de mar
Carolina Portaluppi incendiou o clima nas redes sociais nesta segunda-feira (3). Por meio do Instagram, a filha de Renato Gaúcho publicou uma sequência de fotos usando um biquíni de oncinha e conquistou muitos elogios.
Nas imagens, ela aparece toda poderosa tomando seu banho de mar com a peça animal print. O look valorizou ainda mais o corpão esbelto de Carol. Os cliques são registros da viagem que ela realizou para Corumbau, na Bahia.
“Levo de recordações”, disse Portaluppi na legenda da postagem que em poucos minutos, recebeu milhares de curtidas. Provando ser uma verdadeira rainha do engajamento, a influenciadora foi cercada por centenas de elogios carinhosos.
“Vontade de te guardar num cofre por você ser uma joia rara, uma preciosidade”, declarou um fã. “Uma gata”, elogiou outro. “Você é perfeita demais Carol”, afirmou mais um admirador.
