Esposa de Zé Neto coloca bumbum para jogo em fotos de biquíni
Clique aqui e escute a matéria
Esposa de Zé Neto, da dupla com Cristiano, a influenciadora Natália Toscano colocou seu bumbum para jogo nesta semana! Através do Instagram, onde soma mais de 3,3 milhões de seguidores, a morena publicou uma série de fotos de biquíni e roubou a cena com suas curvas poderosas.
Natália aproveitou o dia ensolarado para fazer alguns cliques à beira da piscina. Para isso, ela vestiu uma peça de verão super estilosa, e não economizou na sensualidade.
Na ocasião, a esposa de Zé Neto apostou em um biquíni preto com argolas e uma calça arrastão toda rendada. O look deu uma valorizada extra no corpaço da influenciadora e evidenciou seu bumbum. Nas imagens, a famosa também aparece usando um óculos de sol.
Diante dos belíssimos cliques, elogios foram inevitáveis. “Tá linda demais”, disse uma amiga. “Um arraso como sempre”, declarou outra. “Eita como é maravilhosa”, afirmou um rapaz. “Uma Deusa de mulher”, elogiou mais um admirador.
Natália não se incomoda em ser chamada de ‘esposa de Zé Neto’
O fato de ser conhecida como ‘esposa de Zé Neto’ não é um incômodo para Natália Toscano. A influenciadora falou sobre o assunto em uma entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos.
“Não [me incomodo], afinal eu sou esposa do Zé Neto (risos). Tenho conquistado meu espaço, pela mulher e pessoa que sou, mas com certeza sei reconhecer que em um primeiro momento o que chamou a atenção foi o fato de eu ser esposa do Zé Neto, daí em diante fui naturalmente descobrindo e começando os trabalhos com as redes sociais”, afirmou.
CONFIRA: Natália Toscano não se importa em ser chamada de ‘esposa de Zé Neto’, mas pondera: “Tenho conquistado meu espaço”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O post Esposa de Zé Neto coloca bumbum para jogo em fotos de biquíni foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.