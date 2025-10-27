MC Lomma encanta ao posar de biquíni em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

MC Lomma surpreendeu os seguidores ao compartilhar novas fotos em Fernando de Noronha. A cantora de 22 anos, chamada Paloma Santos, posou à noite na praia com um biquíni preto e arrancou elogios. Segundo ela, as imagens estavam esquecidas na galeria e reacenderam a saudade do paraíso.

As fotos viralizaram rapidamente. Nos comentários, fãs exaltaram a beleza da artista. Uma seguidora afirmou que “a mulher tá um luxo”. “Olha, Melanie, como sua mãe tá linda”, destacou outra, em referência à filha de Lomma, nascida em 2022.

Entre as mensagens, também apareceram os comentários de Mirella Santos, integrante do antigo trio MC Loma e As Gêmeas Lacração ao lado de Lomma e Mariely. A cantora usou emojis apaixonados e escreveu “maravilhosa”, reforçando o carinho entre as amigas.

Nos últimos meses, MC Lomma tem mostrado com orgulho sua nova fase. Ela perdeu 17 kg, fez lipoaspiração e mastopexia para remodelar os seios com próteses de silicone. A artista revelou que ganhou 24 kg durante a gestação e continuou engordando após o nascimento da filha.

Agora, ela segue firme no processo de transformação. Lomma contou que pesava 56 kg antes da gravidez, mas quer chegar aos 60 kg para se sentir bem novamente. Segundo ela, ainda falta pouco para alcançar o objetivo.

MC Lomma (Foto: Reprodução/Instagram)

