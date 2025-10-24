Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Viviane Araújo, atriz, postou um vídeo de biquíni fio-dental, mostrando toda sua sensualidade enquanto se bronzeia, nesta quinta-feira (23), em seu perfil nas redes sociais. Os elogios foram inevitáveis.

“Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Rainha”, “Perfeita demais”, “Maravilhosa, como sempre linda”, “Deusa”, “Mulher, que corpo lindo”, “Deus e seu templo”, “Era meu sonho ter um templo desses”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Musa da Grande Rio rasga elogios a Virginia Fonseca: ‘Está se dedicando muito’

Porém, nem tudo são flores. Recentemente, a atriz foi mais uma vítima de etarismo na web, com comentários machistas sobre o seu corpo e aparência, após aparecer sem maquiagem.

“É óbvio que a idade chega para todas nós, mas não é o espelho que nos define e sim o olhar e o comportamento que escolhemos ter diante da vida. Envelhecer para mim é um curso natural da existência, não é um peso, é uma travessia”, desabafou na ocasião.

Viviane Araújo. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.