fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 7:11
Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios
Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Viviane Araújo, atriz, postou um vídeo de biquíni fio-dental, mostrando toda sua sensualidade enquanto se bronzeia, nesta quinta-feira (23), em seu perfil nas redes sociais. Os elogios foram inevitáveis.

“Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Rainha”, “Perfeita demais”, “Maravilhosa, como sempre linda”, “Deusa”, “Mulher, que corpo lindo”, “Deus e seu templo”, “Era meu sonho ter um templo desses”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Musa da Grande Rio rasga elogios a Virginia Fonseca: ‘Está se dedicando muito’

Porém, nem tudo são flores. Recentemente, a atriz foi mais uma vítima de etarismo na web, com comentários machistas sobre o seu corpo e aparência, após aparecer sem maquiagem.

É óbvio que a idade chega para todas nós, mas não é o espelho que nos define e sim o olhar e o comportamento que escolhemos ter diante da vida. Envelhecer para mim é um curso natural da existência, não é um peso, é uma travessia”, desabafou na ocasião.

Viviane Araújo. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço
Famosas de biquíni

Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço
Musa dos anos 2000, Daniela Cicarelli surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ rouba a cena
Daniella Cicarelli

Musa dos anos 2000, Daniela Cicarelli surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ rouba a cena

Compartilhe

Tags