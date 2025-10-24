Viviane Araújo sensualiza de biquíni fio-dental e coleciona elogios
Viviane Araújo, atriz, postou um vídeo de biquíni fio-dental, mostrando toda sua sensualidade enquanto se bronzeia, nesta quinta-feira (23), em seu perfil nas redes sociais. Os elogios foram inevitáveis.
“Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Rainha”, “Perfeita demais”, “Maravilhosa, como sempre linda”, “Deusa”, “Mulher, que corpo lindo”, “Deus e seu templo”, “Era meu sonho ter um templo desses”, foram alguns comentários.
Porém, nem tudo são flores. Recentemente, a atriz foi mais uma vítima de etarismo na web, com comentários machistas sobre o seu corpo e aparência, após aparecer sem maquiagem.
“É óbvio que a idade chega para todas nós, mas não é o espelho que nos define e sim o olhar e o comportamento que escolhemos ter diante da vida. Envelhecer para mim é um curso natural da existência, não é um peso, é uma travessia”, desabafou na ocasião.
