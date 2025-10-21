fechar
Musa dos anos 2000, Daniela Cicarelli surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ rouba a cena

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 7:05
Daniella Cicarelli, influencer, apareceu de biquíni e chocou os seguidores nesta segunda-feira (20). A beldade simplesmente surgiu com uma barriga negativa aos 46 anos. Os elogios foram inevitáveis.

“Belíssima”, “Maravilhosa”, “Que mulher linda! Sempre maravilhosa”, “Dormiu no formol e acordou mais bonita ainda”, “Musona”, “Sempre bela”, foram alguns comentários.

Daniela ficou bastante conhecida pela sua passagem pela MTV e também pelo seu casamento com Ronaldo Fenômeno, em 2005. Inclusive, se estivem casados ainda hoje, teriam completado 20 anos de casados, em 14 de fevereiro.

Porém, tudo desabou quando a apresentadora descobriu uma traição do jogador após 86 dias de casado. “No meio do olho do furacão, tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Ninguém imagina como foi”, desabafou em entrevista polêmica na Playboy.

Daniella Cicarelli. Foto: Reprodução/ Instagram
Daniella Cicarelli. Foto: Reprodução/ Instagram

